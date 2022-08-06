В России зарегистрировали 19 974 новых случая COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 19 974 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 692 396.

Госпитализировали с COVID-19 2 141 пациента. Выздоровели за сутки 10 743 человека, всего — 18 030 626. От COVID-19 умерли 46 россиян за сутки, с начала пандемии инфекция унесла жизни 382 697 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина