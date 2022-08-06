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Врач рассказал об основных причинах отравлений в отпуске

21:30, 06.08.2022
Врач рассказал об основных причинах отравлений в отпуске
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Некачественная еда в кафе и ресторанах, испорченные продукты в магазине и отсутствие гигиены — основные причины отравлений в отпуске. Об этом рассказал семейный врач Сергей Чудаков.

— Можно отравиться начавшими гнить фруктами. Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты. Все то, что может портиться, надо приобретать только в тех местах, где есть холодильник, — это закон, — передает RT его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чудаков также рекомендует покупать бутилированную и желательно охлажденную воду.

В июле врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде еды, которая продается на пляже.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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