Диетолог рассказала, чем опасна еда, которая продается на пляже

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде еды, которая продается на пляже. Ее слова приводит RT.

— Мы даже представить не можем, в каких условиях все это делается. Я допускаю, что есть чистоплотные разносчики, но санитарных книжек никто не спрашивает. Само качество еды: например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны, — отметила она, добавив, что неизвестно, сколько лежала продающаяся еда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При употреблении такой еды может возникнуть диарея, рвота. Соломатина посоветовала покупать еду в разрешенных стационарных торговых точках, где существует санитарный контроль. Диетолог порекомендовала уходить с пляжа, чтобы сделать перерыв на обед.

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Татьяна Леухина