В некоторые дни августа электропоезд между Казанью и Нижним Новгородом курсировать не будет

В некоторые дни августа по техническим причинам изменится расписание пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

12, 13, 17, 20, 24 августа пригородные поезда ходить не будут.

Фото: wikimedia.org/Дмитрий Новосельцев

А 6 и 10 августа поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:08 с прибытием в столицу Татарстана на 40 минут позже обычного расписания — в 23:08.

Первый электропоезд сообщением Казань — Нижний Новгород отправился в четверг в 5:10. Время в пути составляет 6 часов 20 минут. Электропоезд будет отправляться ежедневно.



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