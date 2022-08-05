Исследование: какие татарстанские вузы абитуриенты считают лучшими

Казанский федеральный университет (КФУ) оказался на первом месте в рейтинге вузов, которые выбирают абитуриенты и их родители. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг».

Также в лидерах у абитуриентов оказались КГМУ и университет «Иннополис», а у родителей — КНИТУ-КАИ и КГМУ. Еще в числе популярных вузов — КГЭУ и КНИТУ-КХТИ.

Фото: kpfu.ru

В топ вузов, куда не стоит поступать, по мнению родителей абитуриентов, попали: ТИСБИ, РИИ, АСО, ИСГЗ.

Исследование, проведенное в начале июня, показало, что выпускники казанских школ чаще выбирают IT и медицину для обучения в университетах и колледжах. Еще 10% абитуриентов вузов собирались обучаться на экономиста. В качестве инженера или психолога профессию выбрали по 6% опрошенных.



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Татьяна Леухина