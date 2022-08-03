Банк ЗЕНИТ вошел в топ-3 лучших программ потребкредитования

Банк ЗЕНИТ занял второе место в рейтинге лучших кредитов наличными в июле 2022 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Всего в исследовании участвовало 20 финансовых организаций.

Эксперты делали свой выбор, основываясь на условиях продукта и уровне надежности банка. В рейтинге учитывались различные параметры, включая срок, размер процентной ставки и ежемесячного платежа, а также полная стоимость кредита.

По программе «Наличные на любые цели» от банка ЗЕНИТ действует ставка от 5,5% годовых. Клиенты могут получить заемные средства на сумму до 5 млн рублей. Максимальный срок кредитования составляет 7 лет.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»