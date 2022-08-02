CAS зарегистрировал апелляции «Рубина» и еще семи российских клубов против ФИФА по легионерам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года. Протест подали «Рубин», «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов».

— Процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии, — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы суда.

Фото: fifa.com

В конце июня ФИФА продлила иностранным футболистам право приостанавливать действия своих контрактов с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Кроме того, ФИФА в марте внесла поправки в регламент, позволяющие украинским футболистам перейти в тот или иной клуб в любой момент. Все эти решения связаны с проведением спецоперации России на Украине.

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Татьяна Леухина