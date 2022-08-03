На ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы выделили еще 289 миллионов рублей

ГКУ «Главинвестстрой» объявило тендер на капитальный ремонт в здании Набережночелнинской инфекционной больницы на проспекте Московский, 85. Начальная цена контракта — 289 миллионов рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Работы должны быть выполнены в блоках «А», «Б», «Г» и «Д». Подрядчику необходимо провести отделку фасада, проложить новую внутреннюю канализацию, сети теплоснабжения и системы вентиляции. Кроме того, нужно заменить системы видеонаблюдения, оповещения и пожарной сигнализации.

Работы должны завершиться до 1 декабря этого года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 10 августа, итоги подведут 12 августа, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: nabchelny.ru

Это не первый тендер на ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы. Весной этого года искали подрядчика, который бы выполнил ремонт за почти 463 миллиона рублей. Средства выделялись из республиканского бюджета.

Строительство Набережночелнинской инфекционной больницы в проектном объеме завершили в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно — с 1984 по 1986 год. По данным учреждения, оно ежегодно принимает несколько десятков тысяч человек из 17 районов Татарстана.

О ремонте столь важной для Закамья больницы заговорили еще в 2017 году. Работы стартовали в 2018 году, их разделили на несколько этапов — например, уже обновили и оснастили оборудованием блоки «В1" и» В2". На это выделяли 773,2 млн рублей. Однако в декабре 2020-го ремонт блока «Б» приостановили на полтора месяца. Такое решение принято по просьбе Управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.

Полностью больницу хотят отремонтировать к 2024 году, выделят на это всего 1,5 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин