Управление Госэкспертизы по Татарстану возглавил замглавы Минстроя республики Рафар Шакиров
В Управлении государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре назначен новый директор. Должность занял замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Рафар Шакиров.
Приказ о назначении Шакирова на должность директора Управления Госэкспертизы по Татарстану подписал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Рафар Шакиров занимал пост замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана с октября 2021 года. До этого с 2014 года он работал заместителем директора, а затем и первым замдиректора Главного инвестиционно-строительного управления РТ.
До Рафара Шакирова Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре возглавлял Мазит Салихов. Должность он занимал с 2015 года.
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Справка
Рафар Мирзанурович Шакиров родился 19 октября 1957 года в Сарапуле Удмуртской АССР. Образование получил в Казанском инженерно-строительном институте.
Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером и проработал до 2000 года до начальника службы сельской местности Эксплуатационного-производственного управления «Брежнев газ» в г. Набережные Челны, где проработал до 2000 года до начальника службы подземных газопроводов.
С 2000 по 2003 гг — исполняющий обязанности директора, а затем директором коммунального унитарного предприятия «Управление капитального строительства» Набережных Челнов.
С 2003 — 2005 — генеральный директор ОАО «Управление капитального строительства» Набережных Челнов.
В 2005 году — начальник муниципального учреждения «Управление градостроительной политики, развития территорий и инвестиций» в Набережных Челнах.
С 2006 — 2009 — начальник управления архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета Набережных Челнов.
С 2009 — 2014 — замруководителя Исполнительного комитета, начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Исполнительного комитета Набережных Челнов
С 2014 — 2021 — работал заместителем директора, а затем первым заместителем директора государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
С 21 октября 2021 года — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.
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