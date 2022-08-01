Управление Госэкспертизы по Татарстану возглавил замглавы Минстроя республики Рафар Шакиров

В Управлении государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре назначен новый директор. Должность занял замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Рафар Шакиров.

Приказ о назначении Шакирова на должность директора Управления Госэкспертизы по Татарстану подписал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Фото: gosekspertiza-rt.ru

Рафар Шакиров занимал пост замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана с октября 2021 года. До этого с 2014 года он работал заместителем директора, а затем и первым замдиректора Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

До Рафара Шакирова Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана по строительству и архитектуре возглавлял Мазит Салихов. Должность он занимал с 2015 года.

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Татьяна Демина