Из Казани запустят рейсы в Мурманскую и Тюменскую области

С 8 августа из Казани запустят рейсы в Мурманскую и Тюменскую области. Они будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и субботам.

В понедельник и субботу рейсы отправляются из Казани 04.00 — посадка в аэропорту Мурманска в 06.50. Вылет из Мурманска в 07.40 — посадка в Тюмени в 12.55. Обратный вылет из Тюмени в 13.45 — посадка в Мурманске в 15.00, вылет из Мурманска в 15.50 — посадка в Казани в 18.45.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник из Казани рейсы будут отправляться в 04.00 — посадка в аэропорту Мурманска в 06.50, вылет из Мурманска 07.40 — посадка в Тюмени в 12.55. Обратный вылет из Тюмени 19.50 — посадка в Мурманске в 21.05, вылет из Мурманска 22.00 — посадка в Казани в 01.00 (среда).

Рейс запускает татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Для каждого из аэропортов указано местное время. Перевозить пассажиров будут авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200". Полеты будут осуществляться по 29 октября.

С 4 августа возобновятся перелеты из Казани в Душанбе. Перелеты будут осуществляться каждый четверг на самолете Boeing 780-800.

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Маргарита Головатенко