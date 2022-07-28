Из Казани в августе запустят полеты в Мурманск
Татарстанская «ЮВТ Аэро» в августе начнет выполнять полеты из Казани и Тюмени в Мурманск, сообщает «Интерфакс».
Полеты будут проходить с 8 августа по 29 октября по понедельникам, вторникам и субботам.
Известно, что с 4 августа турецкая авиакомпания Southwind Airlines запускает регулярные чартерные рейсы из столицы Татарстана в Анталью.
В июне сообщалось, что «ЮВТ Аэро» изучает возможности для увеличения своего самолетного парка в условиях санкций.
11 апреля стало известно, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» попала в черный список Евросоюза по авиационной безопасности. Всего туда вошла 21 российская авиакомпания, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair и другие.
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