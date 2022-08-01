Президент Татарстана обсудил с главой Росреестра запуск пилотной системы пространственных данных

Татарстан вошел в число 20 пилотных регионов, в которых запустят Единую цифровую платформу НСПД для граждан, государства и бизнеса. Реализацию программы сегодня обсудил президент республики Рустам Минниханов на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.



Руководитель Росреестра рассказал, что результаты эксперимента использовались при формировании госпрограммы. В этом году созданные в процессе сервисы в рамках НСПД масштабируются на все муниципалитеты республики:

— Сегодня системно ведется работа по наполнению ЕГРН полными и точными данными, переходу на электронный формат взаимодействия, повышению качества оказания услуг, что составляет основу для будущих преобразований в сфере пространственных данных, недвижимости и строительства.



Рустам Минниханов отметил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Росреестром и внедрению электронных новаций.

Фото: tatarstan.ru

В 2021 году в ходе эксперимента по созданию в республике Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР) в первом полугодии удалось увеличить динамику на 97% по внесению в ЕГРН территориальных зон в пилотных регионах, сократить количество объектов без кадастровой стоимости на 94%, а еще оцифровать 100% государственного фонда данных о земле.



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Маргарита Головатенко