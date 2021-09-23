Глава Росреестра подвел предварительные итоги эксперимента по созданию ЕИР в Татарстане

Глава Росреестра Олег Скуфинский посетил Татарстан и подвел предварительные итоги эксперимента по созданию в республике Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР). Проект реализуется еще в трех пилотных регионах России.

«Благодаря вовлеченности команды Республики Татарстан с января 2021 года мы увеличили динамику на 97% по внесению в ЕГРН территориальных зон в пилотных регионах, сократили количество объектов без кадастровой стоимости на 94%, оцифровали 100% государственного фонда данных о земле, создали картографическую основу на 100% в масштабе 1:25 000 на всю территорию эксперимента, а в пилотных населенных пунктах — в масштабе 1:2 000», — рассказал Скуфинский.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, он обратил внимание, что ЕИР позволил протестировать передовые технологии, в том числе геокодирования, 3D-моделирования, оценки экономического потенциала территории и идентификации незарегистрированных объектов капитального строительства. Также удалось спроектировать новые сервисы, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Напомним, в марте было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между Росреестром, Федеральной кадастровой палатой и Кабмином РТ по созданию федеральной государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости».

До этого в республике создали оперативный штаб для реализации этого эксперимента. Ответственным за исполнение назначили первого вице-премьера Рустама Нигматуллина. Эксперимент продлится до конца года на территориях Атнинского, Пестречинского и Зеленодольского районов РТ.

Татьяна Демина