За сутки в Татарстане зафиксировали 46 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 46 человек. Всего на 1 августа в республике зарегистрировано 153 896 случаев заражения COVID-19.

В больницы попали 28 человек, заболевших коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Вылечились от коронавируса 150 437 татарстанцев. За последние сутки случаев выздоровления в регионе не зафиксировали.



Фото: Максим Платонов

Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 996 татарстанцев. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 августа читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина