Зампред ЦБ заявил об отсутствии предпосылок для деноминации в России

В России в сейчас нет предпосылок для деноминации, заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.



— На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать, — приводят его слова «Известия».

Белов упомянул, что любая деноминация проходит в основном после периода гиперинфляции. Например, в 1998 году деноминация была «своего рода отсечением периода финансовой нестабильности», инфляционные процессы были масштабными. Деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте.

— Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными, — подчеркнул он.

Фото: cbr.ru

На днях Банк России отметил трудности взаимодействия российских банков с западными банками-корреспондентами. В ЦБ пояснили, что «в курсе нарастающих трудностей», ведут по этим вопросам переговоры с банками и вместе с рынком ищут решения этой проблемы.



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Маргарита Головатенко