ЦБ отметил трудности с платежами российских банков через западные банки-корреспонденты

Банк России отметил трудности взаимодействия российских банков с западными банками-корреспондентами, об этом сообщает пресс-служба регулятора.



В ЦБ пояснили, что «в курсе нарастающих трудностей», ведут по этим вопросам переговоры с банками и вместе с рынком ищут решения этой проблемы.

Ряд СМИ в пятницу сообщили, что банки РФ, которые держат корсчета в зарубежных банках Citi и JPMorgan, получили уведомления о прекращении корреспондентских отношений с ними.

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Маргарита Головатенко