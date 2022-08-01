Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +28 градусов

В понедельник, 1 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами возможны кратковременный дождь, гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов. В Казани и Набережных Челнах ожидается от +25 до +27°С.

Ожидается умеренный северный, северо-западный ветер. При грозе возможны кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказывал, что в этом месяце аномального повышения температуры воздуха ждать, с учетом прогнозов, не стоит. Среднесуточная температура может составить около +18°С.



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Татьяна Демина