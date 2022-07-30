Митрополит Татарстанский Кирилл возглавил службу в честь прибытия ковчега с мощами Сергия Радонежского

Фото: Дмитрий Резнов

В храм преподобного Серафима Саровского на улице Сафиуллина в Казани доставили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. У ворот храма святыню встретил лично митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, он же возглавил торжественную службу в честь прибытия ковчега с мощами. Мощи водрузили на центральную алтарную часть, где проходила праздничная литургия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сергей радонежский — один из самых почитаемых православных святых. Его мощи на протяжении многих веков хранятся в Троице-Сергиевой лавре. 12 июня святыня отправилась в свое масштабное путешествие, чтобы совершить своеобразный крестный ход по стране. 30 тысяч километров и 57 городов — событие приурочено к 600-летию со дня обретения мощей.

Святыня будет пребывать в Серафимовском храме до 1 августа включительно. Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в дни пребывания святыни в Серафимовском храме верующие смогут ежедневно с 8.00 до 20.00. 1 августа в 19.00 святыня отбудет из Казани в Симбирск.

Фотографии события — в репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко