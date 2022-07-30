В Казань доставили ковчег с мощами Сергия Радонежского

В храм преподобного Серафима Саровского на ул. Сафиуллина в Казани доставили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Торжественную службу в честь прибытия ковчега с мощами возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Святыня будет пребывать в Серафимовском храме до 1 августа включительно. Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в дни пребывания святыни в Серафимовском храме верующие смогут ежедневно с 8.00 до 20.00. 1 августа в 19.00 святыня отбудет из Казани в Симбирск.

