В Казань доставили ковчег с мощами Сергия Радонежского

12:49, 30.07.2022 40
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В храм преподобного Серафима Саровского на ул. Сафиуллина в Казани доставили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Торжественную службу в честь прибытия ковчега с мощами возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Святыня будет пребывать в Серафимовском храме до 1 августа включительно. Помолиться перед ковчегом с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского в дни пребывания святыни в Серафимовском храме верующие смогут ежедневно с 8.00 до 20.00. 1 августа в 19.00 святыня отбудет из Казани в Симбирск. 


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