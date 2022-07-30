Замминистра МЧС РФ высоко оценил опыт «Нижнекамскнефтехима» по взаимодействию с пожарной охраной

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Нижнекамск на три дня впервые стал центром Всероссийских соревнований бойцов «пожарного спецназа» МЧС России. В пятницу, 29 июля, была состоялся финальный этап смотра-конкурса звеньев газодымозащитной службы МЧС РФ. Право называться лучшими из лучших оспаривали девять команд — победителей региональных этапов по федеральным округам. Честь ПФО отстаивала команда пожарно-спасательной части №62 г. Нижнекамск.

Илья Денисов — заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально прибывший в нефтехимическую столицу Татарстана, высоко оценил опыт взаимодействия НКНХ с подразделениями МЧС. «Пожарные части Нижнекамска сегодня насчитывают 700 человек личного состава — это целый полк в пересчете в войсковую структуру. И все эти люди готовы в любую минуту прийти на помощь. Наибольшее внимание направлено на профилактику, снижение пожароопасности технологических процессов. Это уникальные предприятия и подразделения, этот опыт необходимо сохранять и преумножать», — приводят его слова журналисты издания «PRO Нижнекамск».

Советник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров особо подчеркнул: «Первые пожарные части в нашем городе создавались совместно с «Нижнекамскнефтехимом» для обеспечения безопасности производства. Тесное сотрудничество с пожарными у нас сохранилось и по сегодняшний день». В каждом цехе есть специалисты, состоящие в добровольных пожарных дружинах. Они наравне с профессионалами МЧС тренируются, участвуют в соревнованиях, чтобы поддержать боевую форму, а в случае нештатной ситуации — быстро прийти на помощь.

Начальник главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин поблагодарил нефтехимиков за постоянную поддержку и помощь в организации соревнований, а также за активное участие в обновлении материально-технической базы пожарных частей Нижнекамска. Только за последние два года за счет НКНХ автопарк огнеборцев пополнился шестью современными спецавтомобилями.