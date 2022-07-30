В Казани состоялась церемония открытия корпоративной летней спартакиады СИБУРа
В Казани состоялась церемония открытия корпоративной летней спартакиады ПАО «СИБУР Холдинг».
На церемонию открытия в столицу Татарстана приехал председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров нефтехимического холдинга СИБУР Леонид Михельсон.
Масштабные соревнования Спартакиады состоятся на базе КСК «КАИ Олимп». В них примут участие 700 человек из 22 команд со всей России, которые входят в предприятия группы СИБУР. В течение двух дней, 30—31 июля, команды будут соревноваться в трех видах спорта: футбол, волейбол, настольный теннис.
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