В честь 55-летия «Нижнекамскнефтехима» Нижнекамск и промзону украсили праздничным освещением

Фото: НКНХ

На одной из технологических установок ЦГФУ (центральной газофракционирующей установки) «Нижнекамскнефтехима» появились большие светящиеся цифры «55». С наступлением темного времени суток их хорошо видно на большом расстоянии. Именно на ЦГФУ 31 июля 1967 года предприятием были впервые получены первые тонны продукции.

Праздничные надписи на русском и татарском языках в честь градообразующего предприятия украсили и телевизионную вышку, самое высокое городское сооружение. Из всех уголков Нижнекамска были видны светящиеся текстовые надписи «НКНХ — наша гордость. Поздравляем с 55-летием!» и «НКНХ — безнең горурлыгыбыз. 55 яшьлек юбилее белән котлыйбыз!» Они вращаются в непрерывном режиме в формате бегущей строки.

55-летие НКНХ — праздничная дата для десятков тысяч нижнекамцев, отдавших предприятию многие годы упорного и вдохновенного труда. Предприятие продолжает развиваться и реализовывать новые стратегические проекты в составе крупнейшей компании России — СИБУР.