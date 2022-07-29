Лавров обсудил с Блинкеном Украину и обмен заключенными

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор.



В ходе разговора глава МИД России подчеркнул, что цели спецоперации РФ будут достигнуты. Он предложил госсекретарю США вернуться в русло «тихой дипломатии» без спекуляций в вопросе обмена заключенными.

Лавров выразил позицию, что поставки западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. Также в разговоре Лавров подчеркнул, что ВС РФ строго соблюдают нормы международного права.

24 июля Лавров заявил, что Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия.



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Маргарита Головатенко