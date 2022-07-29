Раушания Полосина, Музей чак-чака: «Мы искали сначала некую ДНК татарского стиля»

Фото: Максим Платонов

Основатель казанского Музея чак-чака, студии сувениров «Айда», интерьерного бренда «Татар Хоум» Раушания Полосина в прямом эфире «Реального времени» рассказала о поиске и выборе помещения для создания креативного татарского кластера.



— С брендом происходит следующее: мы искали сначала некую ДНК татарского стиля и потом на основе этого выбирали то, что нравится нам. Если говорить непосредственно про «Татар Хоум», то какое-то время мы рассматривали комплекс, продавался он рядом с Музеем чак-чака, это типография братьев Каримовых. Она была интересна нам своей историей, какое-то время там было что-то, связанное с декоративно-прикладным искусством. И оно было нам интересно с точки зрения татарской истории и культуры. И мы хотели посадить там некий кластер креативный, там были бы творческие мастерские, с швейным коворкингом, с возможностью использовать современные инструменты, специальные швейные машинки, их не каждый может себе позволить, — сообщила она.

Музей чак-чака. Фото: Максим Платонов

По ее словам, там же будет сам маркет с бутик-отелем, который мог бы использоваться как резиденция с шоурумом.

— Мы хотим, чтобы он располагался именно в Старо-Татарской слободе, первый магазин — мы бы хотели, чтобы он открылся именно там. Пока у нас не очень складывается, потому что вроде как его хотят отдать в другой проект, но мы не теряем надежды, у нас большой опыт работы с татарской идентичностью, и мы хотели бы воспроизвести все, что было в Татарской слободе раньше, но в таком новом, актуальном формате. И мы точно знаем, что все это сейчас в тренде, и у нас есть опыт работы и с ремеслами, и с туристами. То есть наш Музей чак-чака — одно из топовых мест, мы точно знаем, что нужно людям, — заключила Раушания Полосина.

Раушания Полосина и ее муж Дмитрий Полосин рассказывали «Реальному времени», как бросили карьеру наемных менеджеров, чтобы создать музей, о критике проекта и туристах. Подробнее — в их интервью.



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Илина Дятлова