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ФСБ: в Казани возбуждено уголовное дело о поставке «неправильной» фанеры на пороховой завод

15:01, 29.07.2022
ФСБ: в Казани возбуждено уголовное дело о поставке «неправильной» фанеры на пороховой завод
Фото: mpt.tatarstan.ru

Уголовное дело о мошенничестве и покушении на таковое по материалам оперативной проверки УФСБ по РТ возбудили на этой неделе в Следкоме Татарстана.

По версии силовиков, пока при выполнении договора с Казанским пороховым заводом о поставке авиационной фанеры неустановленные лица закупили обычную фанеру, но изготовили не соответствующие действительности паспорта качества на этот товар.

За первую партию «неправильной» фанеры в феврале 2022 года завод заплатил 1,1 млн рублей. Оплата второй в размере 2,4 млн рублей была приостановлена, когда сотрудники отдела экономической безопасности оборонного предприятия выявили несоответствие качества товара условиям договора.

По данным источников «Реального времени», к афере может быть причастен один из бывших сотрудников завода.

В Следкоме ход следствия по этому делу пока не комментируют.

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