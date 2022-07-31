Whoosh об умышленном повреждении электросамокатов: «Провокации сейчас популярны»

Пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев в прямом эфире «Реального времени» рассказал, что внимание к состоянию самокатов уделяется от сезона к сезону.

— К окончанию сезона все наши самокаты проходят полное техническое обслуживание, мы их красим, чиним и так далее, готовим новые самокаты. Увеличивается спрос, потребность — и процесс будет продолжаться и дальше идти. Проверка тормозов, визуальный осмотр, — отметил он.

По его словам, каждый самокат — это разработка компании.

— Можно видеть все состояние самоката — пробег, заряд, где он и кто его взял. Мы видим всю информацию о самокате, в том числе правильность работы его систем, отслеживаем в режиме реального времени, — говорит пресс-секретарь Whoosh.

— Что касается каких-то повреждений, умышленных попыток вывести из строя — провокации сейчас популярны, каждая провокация повторяется, новыми подробностями обрастает. Но это единичные случаи по городам. Если в процентах говорить о сильных повреждениях — меньше 1%. Это не серьезная проблема, — подчеркнул Балакирев.

Он же рассказал и о нововведениях — в том числе появятся самокаты с беспроводной зарядкой смартфона.

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