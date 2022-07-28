В Нижнекамске появятся два футбольных поля за 24 млн рублей

В Нижнекамске возле Чулман Арены построят два небольших футбольных поля за 24 млн рублей — их размеры 60 x 30 метров и 20 x 40 метров, сообщили в пресс-службе НМР.



Работы уже начались — специалисты приступили к демонтажу старого покрытия и сняли верхний слой земельного грунта под щебеночное основание.

Поля необходимы для создания в Нижнекамске футбольной академии. Ожидается, что благодаря этому у клуба «Нефтехимик» появится возможность участвовать в высших лигах дивизиона. По определенным возрастам у клуба нет прав на выступление в ФНЛ без футбольной школы.

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Маргарита Головатенко