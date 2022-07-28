В Ютазинском районе Татарстана ремонтируют дорогу Абсалямово — Александровка
В Ютазинском районе Татарстана на участке дороги Абсалямово — Александровка на промежутке от км 1,05 до км 4,35 ремонтируют дорогу, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
На участке протяженностью в 3,3 км выполнены земляные работы, а еще мероприятия по устройству основания методом холодного ресайклинга и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Ремонт дороги осуществляется на средства по программе работ на дорогах общего пользования Татарстана на 2022 год.
Сегодня стало известно, что плотину Нижнекамской ГЭС капитально отремонтируют после завершения строительства объездной трассы М-7 в обход Набережных Челнов. Новый мост через Каму позволит разгрузить ее, после чего масштабный ремонт станет возможным. Рассматривается вопрос появления на дамбе второй ветки железной дороги.
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