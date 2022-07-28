В Ютазинском районе Татарстана ремонтируют дорогу Абсалямово — Александровка

В Ютазинском районе Татарстана на участке дороги Абсалямово — Александровка на промежутке от км 1,05 до км 4,35 ремонтируют дорогу, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.



На участке протяженностью в 3,3 км выполнены земляные работы, а еще мероприятия по устройству основания методом холодного ресайклинга и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ремонт дороги осуществляется на средства по программе работ на дорогах общего пользования Татарстана на 2022 год.

Фото: tatarstan.ru

Сегодня стало известно, что плотину Нижнекамской ГЭС капитально отремонтируют после завершения строительства объездной трассы М-7 в обход Набережных Челнов. Новый мост через Каму позволит разгрузить ее, после чего масштабный ремонт станет возможным. Рассматривается вопрос появления на дамбе второй ветки железной дороги.

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Маргарита Головатенко