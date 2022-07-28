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Дмитрий Медведев: Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

20:59, 28.07.2022
Дмитрий Медведев: Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: kremlin.ru

Россия симметрично ответит на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления двух стран в альянс.

— <…> они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса — или умеренный или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решение о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений, — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее сообщал, что Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи с интеграцией в НАТО. В Хельсинки считают, что реакцию России может спровоцировать размещение в Финляндии новых вооружений.

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Маргарита Головатенко
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