Из Казани с августа откроется новый авиарейс в Анталью

С 4 августа турецкая авиакомпания Southwind Airlines запускает регулярные чартерные рейсы из столицы Татарстана в Анталью. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. В четверг самолет будет вылетать из Казани в 23.55 и приземляться в Анталье в 05.05.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье вылет из столицы Татарстана запланирован на 22.00, прибытие в Турцию — в 03.05.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus A321 на 220 мест. Полеты продлятся до конца октября.



В конце июня авиакомпания из России запустила чартерные рейсы из столицы Татарстана в турецкий город Анталья. Авиарейсы выполняются трижды в неделю.



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Татьяна Леухина