Татарстанская «ЮВТ Аэро» рассматривает увеличение самолетного парка, в том числе за счет российских судов

Фото: Максим Платонов

Татарстанская «ЮВТ Аэро» изучает возможности для увеличения своего самолетного парка в условиях санкций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

По его словам, вопрос об увеличении транспортного парка авиакомпании находится на рассмотрении, а в настоящее время обсуждается вопрос о количестве судов. В то же время «ЮВТ Аэро» пытается решить проблему поставок запчастей для самолетов Bombardier, которые и формируют ее действующий парк.

Ранее генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев рассказал, что в будущем «ЮВТ Аэро» может перейти на использование российских самолетов.

— У нас изначально было и есть семь воздушных судов Bombardier CRJ-200. Сейчас рассмотрим другие варианты и, наверное, будем переходить уже на отечественную технику. Наработки есть кое-какие. Тем более что в Казани продолжает выпускаться Ту-214,- сказал он.

Фото: wikipedia.org

11 апреля стало известно, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» попала в черный список Евросоюза по авиационной безопасности. Всего туда вошла 21 российская авиакомпания, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair и другие. Как заявили в Еврокомиссии, принятое решение отражает озабоченность, что Россия принудительно перерегистрировала принадлежащие иностранным компаниям авиалайнеры, разрешив их операции без легальных сертификатов пригодности к эксплуатации. Это нарушает международные стандарты авиабезопасности.

Максим Кокунин