Ирек Файзуллин предложил разрешить регионам передавать невостребованное жилье льготникам

Регионы России могут получить возможность передавать невостребованное жилье льготным категориям граждан. С предложением предоставить им такое право выступил экс-глава Минстроя Татарстана, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин.

Такое жилье смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, а также члены семей погибших и инвалидов Великой Отечественной войны. Претендовать на обеспечение жилой площадью в таком порядке смогут и пострадавшие в результате радиационных аварий и их ликвидаторы, ветераны боевых действий, вставшие в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года, а также инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, более 30 тысяч молодых семей, проживающих в Казани, получили квартиры по социальной ипотеке начиная с 2005 года. С июля 2020 года по решению президента Татарстана кроме работников бюджетной сферы и предприятий, финансирующих программу соципотеки, участниками программы могут стать и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина