Новости общества

12:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали 11 515 заражений COVID-19 — это максимум с апреля

11:27, 28.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 11 515 заражений COVID-19 — это максимум с апреля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 11 515 случаев COVID-19. Общее число заболевших 18 565 551.

Госпитализировали 1 491 пациента. Это на 8,4% меньше по сравнению с 27 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Выздоровели от коронавируса за сутки 5 018 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 11 515 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умер от инфекции 41 россиянин за сутки. Всего на 28 июля в стране зарегистрировано 382 313 случаев смерти от коронавируса.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 28 июля читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также