В России зарегистрировали 11 515 заражений COVID-19 — это максимум с апреля
В России за минувшие сутки зарегистрировали 11 515 случаев COVID-19. Общее число заболевших 18 565 551.
Госпитализировали 1 491 пациента. Это на 8,4% меньше по сравнению с 27 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Выздоровели от коронавируса за сутки 5 018 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 11 515 человек.
Умер от инфекции 41 россиянин за сутки. Всего на 28 июля в стране зарегистрировано 382 313 случаев смерти от коронавируса.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 28 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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