Главное о коронавирусе на 28 июля: жвачка и пластырь от COVID-19, тренажер-маска для восстановления
В Татарстане нет дефицита тестов
- В Татарстане продолжаются исследования на COVID-19. На данный момент насчитывается уже более 6,9 миллиона тестов на вирус среди жителей республики. Татарстан относится к третьему уровню в системе охвата населения лабораторными исследованиями на коронавирус — не менее 150 исследований на 100 тыс. жителей. Все лаборатории полностью обеспечены тестами на COVID-19.
- В Казани 23% опрошенных выступают за повторное введение масочного режима. При этом 45% жителей столицы Татарстана против этой ограничительной меры, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).
- Ношение маски для пациентов и посетителей медучреждений носит рекомендательный характер, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана. Там подчеркнули, что средства индивидуальной защиты обязаны носить медики. Для них масочный режим не отменялся.
В России нет дефицита вакцин
- Новосибирская компания «Вектор-БиАльгам», один из трех производителей вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», подала иск к фармацевтической компании «Герофарм», производящей компоненты для вакцины. Она требует взыскать более 250 млн рублей убытков, возникших из-за поставок некачественного сырья.
- Коллективный иммунитет против COVID-19 в Приморье снизился до 19%. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. При этом норма коллективного иммунитета составляет 60—80%. Несколько недель подряд фиксируется суточный рост заболевших. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко советует вакцинироваться. По ее словам, вакцин в регионе достаточно.
- В Омской области заболеваемость увеличилась на 11% за сутки. Об этом сообщили в службе регионального Роспотребнадзора. Только за первые 3 дня этой недели было выявлено 220 случаев заражения COVID-19. Введен масочный режим для проведения очных мероприятий, вакцин в регионе достаточно. Ведомство советует усилить меры безопасности.
- В Центре развития перспективных технологий считают, что запасы вакцин от коронавируса в России достаточны. Их хватит на несколько месяцев, пояснил оператор ЦРПТ: «Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». В прививочных пунктах и на складах на 27 июля находится более 26 миллионов доз вакцин, почти 10% из них — «Спутник Лайт». Совокупных запасов вакцин от COVID-19 хватит на несколько месяцев при текущем потреблении», — говорится в сообщении.
- Самарские ученые разработали тренажер для восстановления после коронавируса. Пластиковая маска, закрывающая нос и рот, помогает восстановить дыхательную и кровеносную системы. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией «Самоздрав». По их словам, маска помогает не только при заболеваниях легких, но и при проблемах с сердечно-сосудистой системой.
- В России зафиксировали семь случаев заболеваемости подвариантом «кентавр». Как заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, рост заболеваемости коронавирусом в России не такой стремительный, как был в январе.
Джо Байден вернулся к работе в очном режиме
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 573 811 593 человека, 6 393 435 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 973 418). На второй строчке — Индия (43 959 321), на третьей — Франция (33 899 625), на четвертой — Бразилия (33 704 393), на пятой — Германия (30 702 511).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 028 819). За ними следуют Бразилия (677 494), Индия (526 212), Россия (374 523, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 412).
- В Японии зарегистрировано рекордно высокое число заболевших коронавирусом за сутки. В стране выявили 200 тысяч случаев заражения. При этом в течение всей пандемии у Японии были одни из самых низких показателей в мире по заболеваемости COVID-19. Власти пока не вводят ограничений. Людей призывают вакцинироваться повторно.
- Хотя число случаев заражения и остается высоким, ситуация с коронавирусом на Западе стабилизируется, считают эксперты: «Число случаев заражения коронавирусом в Америках снизилось впервые за пять недель». «Ситуация с COVID-19 стабилизируется в регионе, но страны должны сохранять бдительность перед лицом вируса и заниматься другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения», — заявили в Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).
- Съемки 3-го сезона «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у исполнителя главной роли Генри Кавилла. Об этом сообщило издание Redanian Intelligence со ссылкой на окружение актера. Съемочная команда надеется на скорое выздоровление актера и планирует возобновить съемки уже к концу июля — началу августа.
- Австралийская биотехнологическая компания Vaxxas создала пластырь против коронавируса. Ученым уже удалось испытать его эффективность, сообщили в газете The Australian. «Мы доказали способность вакцины, доставляемой в организм при помощи пластыря, нейтрализовать все известные варианты коронавируса, вызывающего COVID-19», — заявил генеральный директор Vaxxas Дэвид Хоуи. По словам экспертов, как только эффективность пластырей будет доказана на людях, они выведут его на международный рынок.
- Сотрудники школы стоматологии Пенсильванского университета Великобритании создали жвачку от коронавируса, сообщает газета Penn Today. По словам экспертов, именно в слюне заболевшего множится вирус SARS-CoV-2. В эксперименте ученые использовали инфицированную слюну. Вирусные частицы цеплялись за рецепторы растительного белка в жевательной резинке, в результате активность вируса снижалась на 95%. После более детального изучения нового средства планируется вывести его на рынок.
- Джо Байден вернулся к работе в очном режиме. Президент США сдал повторный, уже отрицательный тест на коронавирус. «Слава Богу, что у меня были слабо выраженные симптомы, я быстро выздоровел и отлично себя чувствую. В течение всего того времени, которое я провел в самоизоляции, я мог работать, выполнять должностные обязанности без каких-либо помех», — заверил американский лидер.
- В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения, начавшийся 20 марта 2020 года, до 30 сентября. «Режим санитарного ЧП продлен на всей национальной территории для того, чтобы государственные органы продолжали обеспечивать эффективность и результативность мер, принимаемых для борьбы с распространением пандемии», — пояснил министр-делегат при главе правительства, отвечающий за связи с парламентом, официальный представитель правительства Мустафа Байтас.
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