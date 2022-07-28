С улиц Казани эвакуируют девять брошенных машин

Фото: Максим Платонов

В Казани с улиц эвакуируют девять автомобилей, которые отвечают признакам брошенного транспорта, препятствуют уборке территории, проезду спецтранспорта к подъездам многоквартирного дома и размещены с нарушением требований Правил благоустройства. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.

Речь идет о следующих машинах:

серый ГАЗ-330210 с госномером У095ОР 16 RUS, припаркованный вблизи дома №32а по проспекту Ибрагимова;

серый Ford Focus без государственных регистрационных знаков, припаркованный вблизи дома №83 по ул. Краснококшайской;

синий Honda Civic, без государственных регистрационных знаков, припаркованный вблизи дома №7 по ул. Наиля Юсупова.

Транспорт эвакуируют на на специализированную автостоянку по ул. Тэцевской, 5, если их владельцы в течение пяти дней, начиная с сегодняшнего дня, не уберут их самостоятельно. Там он будет храниться три месяца, в течение которых автомобиль можно забрать.

Еще шесть машин после 3 августа переместят на специализированную автостоянку по ул. Аделя Кутуя, 157б:

серебристый частично разукомплектованный ВАЗ 2114 без государственного регистрационного знака по ул. Касимовых, д. 80, 82;

Daewoo Espero цвета морской волны со следами повреждений на кузове, доступом под капот по ул. Брусничной, 5-17 (ж/м «Лесной городок»);

темно-красный Daewoo Espero без номеров со следами повреждений на кузове и спущенными шинами по ул. Пугачевской, 45;

белый ВАЗ 2109 без номеров со следами повреждений на кузове и спущенными шинами по ул. Абжалилова, 11;

частично разукомплектованный Chevrolet Niva цвета мокрого асфальта по ул. Н. Назарбаева, 66/2;

частично разукомплектованный белый ВАЗ 2106 по ул. Агрономической, 78.

— В случае, если по истечению указанного срока вы не распорядитесь своим транспортным средством, указанное бездействие является основанием для признания транспортного средства бесхозяйственным в судебном порядке, — предупреждают власти.

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Татьяна Демина