Россия в первом полугодии увеличила производство пива на 1,8%

Фото: Максим Платонов

Российские пивоваренные компании в первом полугодии текущего года произвели 352,6 млн декалитров пива — производство выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальная ассоциация защиты прав потребителей.



Во II квартале производство выросло на 1%, до 199,9 млн декалитров. За период с января по июнь в России произвели 49,9 млн декалитров пивных напитков, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Уже во II квартале произвели 28,2 млн декалитров — на 7,4% больше по сравнению со II кварталом 2021-го.

По итогам первого полугодия производство пива составило 402,7 млн дал, что на 2,9% больше прошлогоднего, сообщает «Интерфакс».

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Маргарита Головатенко