В Йошкар-Оле приготовят марбургер весом около тонны
В Йошкар-Оле в честь празднования Дня города кулинары приготовят марбургер — марийское блюдо нового поколения, которое будет весить около тонны, сообщили в мэрии.
— В национальном фаст-фуде вас ждет 140 кг сочного фарша, свежие овощи и специи, бекон, мягкая ароматная булочка, приготовленная по фирменному рецепту, — указывается в сообщении. В блюде планируют сделать особенные булочки — в них добавят свежевыжатый морковный сок.
Марбургер планируют выпекать в специально построенной печи. Столица Марий Эл отметит свое 438-летие 6 августа.
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