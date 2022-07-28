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В Йошкар-Оле приготовят марбургер весом около тонны

02:23, 28.07.2022
В Йошкар-Оле приготовят марбургер весом около тонны
Фото: Олег Тихонов

В Йошкар-Оле в честь празднования Дня города кулинары приготовят марбургер — марийское блюдо нового поколения, которое будет весить около тонны, сообщили в мэрии.

— В национальном фаст-фуде вас ждет 140 кг сочного фарша, свежие овощи и специи, бекон, мягкая ароматная булочка, приготовленная по фирменному рецепту, — указывается в сообщении. В блюде планируют сделать особенные булочки — в них добавят свежевыжатый морковный сок.

Марбургер планируют выпекать в специально построенной печи. Столица Марий Эл отметит свое 438-летие 6 августа.

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Маргарита Головатенко
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