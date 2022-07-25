Жительница Казани перевела на счета мошенников более 2,5 млн рублей

44-летняя жительница Казани перевела на счета мошенников более 2,5 миллиона рублей, поверив, что злоумышленники оформляют кредиты на ее имя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.

20 июля потерпевшая обратилась в отдел полиции «Азино-2», где рассказала, что в этот же день ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что от имени потерпевшей некие лица пытаются получить кредит. Также он заявил, что к этому причастны сотрудники банка, поэтому ведется служебная проверка. После этого разговор продолжился с якобы сотрудником правоохранительных органов, который подтвердил его слова.

После этого с женщиной связался другой работник финансового учреждений. По словам незнакомца, ей необходимо было обезопасить денежные средства, хранящиеся на банковской карте. Для этого он предложил перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевшая так и поступила: она обналичила имеющиеся деньги и перевела их через терминал на продиктованный звонившим счет. Всего женщина отправила 2 млн 638 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

14 июля стало известно, что 45-летняя жительница Казани перевела на счета мошенников 1,2 миллиона рублей, поверив, что злоумышленники оформляют кредиты на ее имя.



22 июня днем ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что от имени женщины оформляются кредиты на 838 тысяч рублей. Он предупредил, что средства, которые есть у женщины на счетах других банков, тоже могут находиться под угрозой.

Заявительница выполнила указания мошенников — взяла кредит и обналичила имевшиеся на ее счетах 453 тысячи рублей и все деньги перевела несколькими операциями на онлайн-кошельки, продиктованные звонившей.



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Максим Кокунин