Московский хозяин посадил варяга-строителя в кресло директора Московского рынка Казани

Фото: Роман Хасаев

Новый гендиректор имеет опыт работы в строительстве и торговле

Как стало известно «Реальному времени», новым руководителем ОАО «Московский рынок» в Казани стал Кирилл Кожевников. Опыт работы в торговой сфере у нового руководителя одного из оживленных мест торговли «Московского рынка» — с января 2010 года он был генеральным директором ООО «Воронковский рынок» в Московской области.

Имеется у Кожевникова и опыт в строительной сфере — с сентября 2008 года он был гендиректором подмосковного ООО «Гека-строй», учредителем которого сам же и являлся. Основным видом деятельности, которым занималась организация из города Одинцово, было строительство жилых и нежилых зданий. Также с 2008 по 2020 год Кожевников был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. и работал в сфере деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. В качестве дополнительных видов деятельности указаны, в частности, оптовая и розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

До Кожевникова многолетним рулевым Московского рынка был Олег Крюченков. С мая 2009-го по декабрь 2010-го он значился как управляющий, а вплоть до середины июля 2022-го — гендиректором.

Узнать о планах развития рынка в Казани пока не удалось. «Реальное время» направило запрос администрации ОАО «Московский рынок», ответ будет опубликован при получении.

Московским владельцам достался потрепанный после локдауна рынок

«Реальное время» рассказывало о том, что полный пакет акций ОАО «Московский рынок» был продан на аукционе за 175 миллионов рублей. Торги завершились 4 марта. Рынок выставили на продажу после трудностей с выплатами взятого долгосрочного кредита.

Новым владельцем рынка стало московское ООО «Казантик». Деятельность компании — аренда и управление недвижимостью, деятельностью ресторанов. Сам же рынок на улице Шамиля Усманова зарегистрирован в 1996 году. Согласно данным из открытых источников в 2021 году в организации работали 37 человек.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Чистый убыток «Московского рынка» в 2021 году составил более 12,8 млн рублей. Заемные средства у компании появились лишь в сложный для многих торговых предприятий пандемийный год — в локдаун рынки, как и многие ТЦ, были закрыты. Долгосрочный кредит в размере 14,8 млн рублей «Московский рынок» взял 2 года назад. Сумма, казалось бы, небольшая. Особенно для компании с ежегодными оборотами более 50 млн рублей, причем стабильными: в 2019 году, например, выручка составила 57,6 млн, в 2020-м — тоже почти 57 млн.

Однако практически всю выручку съедают расходы по содержанию рынка, а это почти те же 50 млн рублей. В 2019 году на эти цели ушло 48,4 млн рублей, в 2020-м — 46,9 млн. И, как следствие, компания не генерирует больших прибылей. Рекордными были 2010—2012 годы, когда Московский рынок выходил в плюс на 7—10 млн рублей, но в последние годы чистая прибыль редко выходила за рамки в 1 млн рублей, а в тяжелый 2020 год и вовсе составила 150 тысяч рублей.

Над форматом предстоит поломать голову

По мнению специалистов в сфере коммерческой недвижимости, Московский рынок расположен в достаточно привлекательной локации, особенно после ввода станции метро «Яшьлек». Однако главные трудности в состоянии материально-технической базы — зданию уже более 50 лет. Нового владельца ждут серьезные вложения в его обновление. Поломать голову, возможно, стоит и над форматом торговой точки. В случае слишком кардинальных изменений рынок может оттолкнуть старых покупателей и недостаточно быстро найти новых клиентов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», место розничной торговли имеет высокую оценку — 4,3 из 5. Одним из преимуществ пользователи выделяют именно формат Московского рынка:

— Хорошо, что еще не все рынки в Казани закатали в торговые центры. На рынке можно купить свежие продукты — свежее, чем в магазине, это точно, — написал житель Казани Илья.



— Когда приезжаю в Казань, всегда посещаю этот рынок, нравится, что он остался такой же, как рынки в былые времена. У нас в Москве таких почти не осталось, спасибо Собянину, все закрыл или поменял на ТЦ, — поделился анонимный пользователь.

Вместе с тем некоторые авторы отзывов обращают внимание и на проблемы рынка, в частности, грязь, грубость и обман со стороны продавцов, а также на то, что здесь периодически замечают крыс.



Эмиль Зиянгиров