Волейболист казанского «Зенита» Денис Земченок рассказал о подготовке команды к новому сезону

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Волейболисты казанского «Зенита» в новом сезоне намерены реабилитироваться за выступление в прошлом розыгрыше чемпионата России, рассказал диагональный команды Денис Земченок. В чемпионате России сезона 2021/22 «Зенит» занял 3-е место.



По словам диагонального, команда сделала выводы по итогам прошлого сезона и попыталась провести работу над ошибками: «Сейчас мы полны реваншистских настроений и хотим это доказать», — сказал он ТАСС и отметил, что мотивация не пропадает, несмотря на отсутствие международных соревнований.

В июне Всероссийская федерация волейбола (ВФП) опубликовала обновленный формат проведения Кубка России 2022 года среди мужчин. В «казанскую» группу войдут «Зенит-Казань», «Белогорье» (Белгород), «Газпром-Югра» (Сургут) и «Нефтяник» (Оренбург). Первый круг пройдет с 1 по 4 сентября, второй — с 15 по 19 сентября. В полуфинальный этап пройдут три лучшие команды из каждой группы.



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Маргарита Головатенко