В Казани пройдет часть розыгрыша Кубка России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФП) опубликовала обновленный формат проведения Кубка России 2022 года среди мужчин. На первом этапе шестнадцать команд будут разделены на четыре группы. Розыгрыш среди одной из групп первого этапа примет Казань.

Помимо предварительного, турнир пройдет в несколько этапов. Сначала 16 команд в четырех группах определят по три сильнейшие команды, потом 12 оставшихся клубов сыграют во втором групповом этапе, а победители каждой группы сыграют в «Финале четырех».



В «казанскую» группу войдут «Зенит-Казань», «Белогорье» (Белгород), «Газпром-Югра» (Сургут) и «Нефтяник» (Оренбург). Первый круг пройдет с 1 по 4 сентября, второй — с 15 по 19 сентября. В полуфинальный этап пройдут три лучшие команды из каждой группы.



Действующим обладателем Кубка России является казанский «Зенит», завоевавший трофей в декабре прошлого года.

