В Татарстане отменили меры поддержки для производителей масла и сахара

В Татарстане отменили постановление о мерах государственной поддержки для производителей подсолнечного масла и сахара. Соответствующее постановление подписал 26 июля премьер-министр республики Алексей Песошин.



Утратившим силу Кабмин Татарстана признал постановление «О мерах государственной поддержки производителей масла подсолнечного и сахара белого», которое предусматривало субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию в розничной торговле.

Правительство России выделяло Татарстану почти 629 млн на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Всего на компенсации из резервного фонда правительство выделяло 9 млрд рублей.



ФАС России выявляла ряд нарушений по вышеупомянутым субсидиям в регионах. В июле Татарстан проинформировал ФАС об устранении нарушений.

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Маргарита Головатенко