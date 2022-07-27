В Челнах открылся второй «Приют человека»

Фото: Максим Платонов (архив)

В поселке ГЭС в Набережных Челнах открылся второй «Приют человека», в Татарстане это первый мобильный пункт, который в случае необходимости будет менять локацию. Предполагается, что пункт может перемещаться по городу в зависимости от того, в каком районе больше нуждаются в нем.



Бесплатная помощь нуждающимся будет оказываться каждый вторник с 13 до 14 часов. Сюда входят раздача горячей еды, юридическая консультация, психологическая и медицинская помощь, помощь в трудоустройстве.

На открытие «Приюта человека» пришли порядка 50 человек, нуждающихся в поддержке, сообщают «Челнинские известия».

— Я думал, в каком формате лучше открыть такой пункт питания на ГЭСе, и решил, что мобильный будет самый выгодный и удобный <…> И если нужно менять локацию, то мы сможем это делать — приехать, накормить и уехать. Мы выбрали место, согласовали с руководителем исполкома, Комсомольского района. При увеличении количества нуждающихся будем увеличивать часы и дни работы, — прокомментировал открытие инициатор проекта Рустам Гатин.

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Маргарита Головатенко