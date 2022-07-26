В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий аграриям на производство растениеводческой продукции

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления из бюджета Татарстана субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на производство растениеводческой продукции в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Претендовать на получение субсидии могут аграрии, ведущие деятельности на территории Татарстана и уплачивающие налоги в его бюджета, занимающие производством и реализацией растениеводческой продукции. Претенденты в этом году должны приобрести или оформить в аренду или субаренду не менее 30 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения.

Еще одно требование — с 1 января 2022 года до подачи заявки на получение субсидии аграрий должен вложить в производство растениеводческой продукции не менее 400 миллионов. Посевы должны занимать не менее 15 тысяч га.

Фото: realnoevremya.ru

Контроль за исполнением постановления Кабмин Татарстана возложил на Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

В апреле президент Татарстана заявил, что потребности аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Он назвал системной задачей надежное снабжение сельхозпроизводителей удобрениями.



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Татьяна Демина