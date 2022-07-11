В мае в Татарстане разводов зарегистрировали больше, чем браков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в мае этого года зарегистрировали 1 037 браков и 1 200 разводов. Такие данные приводит Росстат.

По количеству поженившихся в последний месяц весны пар Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе. Республика — единственный регион ПФО, где в мае зарегистрировали более 1 тысячи браков.

По сравнению в аналогичным месяцем 2021 года количество майских браков в Татарстане выросло. В последний месяц весны прошлого года их число составляло 1 011.

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество майских разводов в Татарстане тоже выросло. В мае 2021 года в республике развелись 1 075 пар.

По числу зарегистрированных в мае 2022 года разводов Татарстан занял третье место в ПФО. Республику опередили Башкирия, где за этот месяц брак расторгли 1 513 раз, и Самарская область — 1 272 разведенные пары.

Напомним, по данным Татарстанстата, в 2021 году в республике брак заключили 24 649 пар. Женщины чаще всего заводили семьи в возрасте от 20 до 24 лет (8 237), а мужчины — в возрасте от 25 до 29 лет (7 925).



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Татьяна Демина