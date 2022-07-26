Уличный музыкант из Казани рассказал о недостатках онлайн-платформы для бронирования мест для выступлений

Уличный музыкант из Казани Костя Игнатов в прямом эфире «Реального времени» рассказал о недостатках цифровой платформы, с помощью которой артисты могут бронировать места для выступлений на улице Баумана, в парках и скверах. Систему запустили в мае.

— Неудобно все: от бронирования в 12 ночи, когда надо успеть забронировать место, сайт виснет сразу. И заканчивая похождениями по улице Баумана. Мне, как человеку, который играет там уже много лет, это очень неудобно, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как пояснил музыкант, в 12 ночи система обновляется и появляется возможность забронировать место на следующую неделю.

По словам Игнатова, с музыкантами советовались власти города, но пожелания не учитывались.

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Татьяна Леухина