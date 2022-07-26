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Ак Барс Банк начисляет 10% кешбэка по карте «Госуслуг РТ»

10:49, 26.07.2022

Ак Барс Банк продолжает масштабную акцию для новых клиентов — 10% кешбэк на все покупки. Один из самых выгодных кешбэков на рынке можно получать по карте «Госуслуг РТ». Повышенный кешбэк в рублях начисляется в течение 3 месяцев за оплату любых товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях.

Картой «Госуслуг РТ» от Ак Барс Банка можно оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы и другие услуги без комиссии в мобильном приложении или на сайте. За оплату ЖКХ на портале «Госуслуг РТ» начисляется повышенный кешбэк*.

Размер вознаграждения не превышает 2000 рублей по итогам месяца. Максимальный срок участия — 3 месяца. Обслуживание и снятие наличных в банкомате — бесплатно.

* Узнайте полные условия зачисления кешбэка и оформите карту «Госуслуг РТ» от Ак Барс Банка по ссылке

ПАО «АК БАРС» Банк

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