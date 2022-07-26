Исследование: почти половина опрошенных татарстанцев заявили о снижении доходов с начала 2022 года

49% опрошенных жителей Татарстана отметили снижение денежных поступлений в 2022 году. Об этом говорится в исследовании автомобильного сайта Дром (есть в распоряжении «Реального времени»).

Треть опрошенных татарстанцев — 30% — сообщили, что их доход не изменился. Каждый пятый (21%) рассказал об увеличении заработка в текущем году. При этом участники опроса отметили, что из-за роста цен их расходы также выросли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем по стране 43% опрошенных россиян пожаловались на снижение доходов, у 36% они не изменились, а у 20% — выросли. Больше всего респондентов, сообщивших о сокращении доходов, — в Якутии и Бурятии. В ХМАО, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли — 26%. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране: 42% отметили снижение дохода.

В июне Татарстан не вошел в десятку самых благополучных регионов по доходам населения — по итогам 2021 года республика заняла 11-е место. Тройку самых благополучных регионов составили Ямало-Ненецкий автономный округ (показатель — 3,12), Ненецкий автономный округ (2,78) и Москва (2,48).



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Татьяна Леухина