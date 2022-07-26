В Казань доставят ковчег мощей Сергия Радонежского

В Казань 30 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибудет ковчег с честными мощами преподобного Сергия Радонежского. Торжественная встреча святыни состоится в храме преподобного Серафима Саровского перед Божественной литургией.

Начало богослужения — в 9:00. Верующие смогут поклониться святыне 30 и 31 июля с 8:00 до 20:00, а 1 августа — до 19:00.

Ковчег пробудет в Серафимовском храме до 1 августа включительно. В этот день Серафимовский приход отметит престольный праздник, передает пресс-служба Казанской епархии.

На прошлой неделе в Казани прошел крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. Участие в молитвенном шествии к месту обретения чудотворного образа приняли 3 500 верующих и 30 иерархов РПЦ со всей России.

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Татьяна Леухина