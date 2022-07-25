В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Максим Платонов (архив)

В воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



В центре Казани повышенный уровень формальдегида выявил пункт наблюдения №3 на ул. Мартына Межлаука. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,09 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 75. Она оказалась превышена в два раза — 0,105 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида выявил и пункт наблюдения №4 на ул. Болотникова. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,74 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Кроме того, в воздухе Казани выявлена концентрация фенола на предельно допустимом уровне — 0,1 мг/кубометр. Ее зафиксировал ПНЗ №8 у санатория «Казанский».



Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 22 июля по 7 часов 25 июля.



В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина